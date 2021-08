Fichtel-Fleck: Wanderausstellung zu Gast in Marktredwitz und Bad Alexandersbad

In der Euroherz-Region gibt es viele schöne Flecken, das Fichtelgebirge gehört auf jeden Fall dazu. Wie schön es dort ist, will die Wanderausstellung „Mein schönster Fichtel-Fleck“ des Projekts Freiraum Fichtelgebirge zeigen. Die Ausstellung zeigt zum Beispiel Fotos vom Sternenhimmel über Bad Alexandersbad, dem Schneeberg, also den größten Berg im Fichtelgebirge oder dem Sonnenuntergang am Nußhardt und Weißmainfelsen. Noch bis Ende August ist die Ausstellung im Kösseine-Einkaufs-Centrum in Marktredwitz und im ALEXBAD in Bad Alexandersbad zu sehen.