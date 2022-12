Fichtel-Emojis sind fertig: Ab sofort zum Download im App-Store

Auf unseren Smartphones stehen uns ja schon zahlreiche Emojis zur Auswahl, mit denen wir unsere Stimmung ausdrücken können. Noch cooler wäre es aber, wenn die auch etwas mit der Region hier zu tun hätten. Mit den Fichtel-Emojis gibt es so etwas jetzt. Aus dem Wunsiedler Landratsamt heißt es, dass die Emojis nach einer intensiven und schwierigen Entwicklungsphase fertig sind. Es gibt nun also den Weißenstädter See, den Ochsenkopf oder die Biere aus der Region als Emoji für das Handy. Ihr könnt sie ab sofort im Apple App Store oder im Google Play Store kostenfrei herunterladen.