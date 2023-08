Fichtel App: Nächste Touren sind bekannt

Seit einiger Zeit gibt es ein neues Feature in der FichtelApp. Ihr könnt damit jetzt auch wandern. Auf euren Touren mit der App begegnen euch Videos, Quizfragen und sogar Augmented Reality. Jetzt sind die nächsten Termine für die Wandertouren bekannt. Für die könnt ihr euch ab sofort anmelden. Am 3. September gibt es eine Familientour ab Selb und eine Woche später geht es um Achtsamkeit. Startpunkt am 10. September ist Weißenstadt.

Tour 2 – Sonntag, 03.09.2023, 10 Uhr (ca. 3 km / ca. 1,5 Std.):

„Familientour – Natur inmitten der Stadt“ (Selb)

Tour 3 – Sonntag, 10.09.2023, 09:30 Uhr (ca. 8 km / ca. 3 Std.):

„Achtsamkeitstour zu den Drei Brüder Felsen“ mit Melanie von Fichtelyoga (ab Weißenstadt)