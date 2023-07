Fichtel-App: Interessierte können interaktive Wandertouren testen

Wenn ihr die Fichtel-App auf dem Smartphone habt, habt ihr vielleicht schon entdeckt, dass ihr damit auch wandern könnt. Das Team der App hat interaktive Wandertouren gestaltet. Die versorgen Einheimische und Touristen auf dem Weg mit Infos zur Region. Ihr könnt auf der Route aber auch quizzen oder euch Videos anschauen. Das Team arbeitet stetig daran, die App zu verbessern. Und ihr könnt mithelfen:

… so Melanie Scholz aus dem Fichtel-App-Team. Die erste Tour startet heute um 10 Uhr in Arzberg. Mit dabei ist Kreisarchivpfleger Adrian Roßner. Die nächsten Touren sind am 3. September und am 10. September.