FFP2-Maskenpflicht in Gottesdiensten: Dekanat Hof streamt im Netz

Beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen und beim Arzt müssen wir seit dieser Woche eine FFP2-Masken tragen. Diese Pflicht gilt ab sofort auch in Gottesdiensten. Darauf machen die Dekanate Hof, Münchberg und Naila und der katholische Seelsorgebereich Hofer Land aufmerksam. Damit wieder möglichst jeder den Gottesdienst aus der Hofer Sankt Michaeliskirche mit verfolgen kann, überträgt ihn das Dekanat Hof wie im ersten Lockdown wieder live im Internet. Dafür gibt es eine neue Video-Übertragungsanlage in der Kirche. Morgen früh geht es ab 9 Uhr 30 los. Mehr Infos gibts auch hier.