FFP2-Masken für Hofer Tafel: Auch Hofer CSU spendet

FFP2-Masken schützen nicht nur andere, sondern auch den Träger selbst vor einer Corona-Infektion. Deshalb sind sie in Bayern beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen ab der kommenden Woche Pflicht. Weil das manche Menschen finanziell ganz schön belastet, will die bayerische Staatsregierung helfen. Wer seine Angehörigen pflegt, bekommt kostenlose FFP2-Masken. Auch für Bedürftige sind solche Masken vorgesehen. In der kommenden Woche geht eine Lieferung an die Kommunen raus.

Wer wenig verdient kann sich zum Beispiel bei der Hofer Tafel zwei Masken abholen. Stadt und Landkreis Hof haben dafür welche zur Verfügung gestellt. Auch die Hofer CSU-Stadtratsfraktion will nochmal 1.000 FFP2-Masken drauflegen, kündigt sie in einer Mitteilung an.