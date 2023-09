FFC Hof & SV Mitterteich: Die Ergebnisse vom Wochenende

In der Fußball Regionalliga der Frauen hat der FFC Hof die Tabellenführung kurz nach Saisonstart wieder einbüßen müssen: Beim SV Hegnach haben die Hoferinnen 0 zu 4 verloren.

In der Landesliga der Herren konnte der SV Mitterteich auswärts punkten: Am Ende hieß es gestern 1 zu 0 gegen den 1. FC Herzogenaurach.