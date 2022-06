FFC Aufstieg: Stadt Hof feiert Fußball-Damen

Die Fußballerinnen des FFC Hof haben eine sensationelle Saison hinter sich: Erst hat das Team den Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht. Als Krönung gabs Ende Mai schließlich noch den Meister-Titel der Bayernliga. Am 11. Juni steht noch ein Pokalspiel auf heimischen Rasen an.

Die Stadt Hof will die starke Leistung des FFCs würdigen. Heute (17 Uhr 30) findet dazu ein Empfang im Innenhof des Rathauses statt.