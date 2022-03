Feuewehrstatistik 2021 Saale Orla Kreis: Flugzeugabsturz bei Gefell war die größte Herausforderung

Ein Wohnhausbrand in Bahren, ein Gefahrenguteinsatz in einer Wäscherei in Neustadt und ein Flugzeugabsturz bei Gefell. Das waren die schwierigsten Einsätze für die Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis. Das teilt das Landratsamt in der Feuerwehrstatistik. 12 Großbrände gab es demnach im letzten Jahr.

Die Anzahl der technischen Hilfeleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Darunter befinden sich Einsätze bei Wasser- und Sturmschäden oder Verkehrsunfällen.

Auch eine positive Nachricht gibt es von der Feuerwehr: Die Frauenquote ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Die Zahl der weiblichen Feuerwehrleute ist von 126 auf 214 gestiegen.

(Symbolbild)