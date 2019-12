Feuerwerk-Verkauf startet: Davor warnt Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber

Jetzt ist das Jahr nur noch ein paar Tage alt. Am Dienstag feiern die Menschen auch in der Euroherz-Region Silvester. Dazu gehört für viele, Feuerwerke abzuschießen. Ab heute können Sie Feuerwerkskörper kaufen.

Die wichtigste Regel laute, nur unbeschädigte und geprüfte Feuerwerksartikel zu verwenden, so Glauber. Von Feuerwerks-Schnäppchen sollte man dagegen die Finger lassen. Außerdem betont der Verbraucherschutzminister, dass Feuerwekrskörper auf keinen Fall in Kinderhände gehören. Zugelassene und geprüfte Kracher erkenne man am CE-Kennzeichen und einer Registriernummer. Die Nummer 0589 steht beispielsweise für die deutschen Prüfstelle Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).