Feuerwehrsteckkreuz: Kreisbrandinspektoren aus Hof und Wunsiedel ausgezeichnet

Wenn es brennt oder es einen Unfall gegeben hat, sind die Feuerwehren in der Region immer schnell zu Stelle. Für ihren Einsatz haben zwei Feuerwehrmänner aus der Region jetzt eine Auszeichnung bekommen: Das Steckkreuz für besondere Verdienste um das Feuerlöschwesen. Das ist an die Kreisbrandinspektoren aus Hof und Wunsiedel, Rolf Hornfischer und Marc Schmidt, gegangen. Oberfrankens Regierungspräsident Florian Luderschmid hat das Feuerwehrsteckkreuz am Nachmittag in Bayreuth übergeben.