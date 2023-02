Feuerwehren in Bad Steben: Wehren personell gut aufgestellt

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Region sind ständig auf der Suche nach Ehrenamtlichen, um den Schutz der Bevölkerung auch weiterhin sicherstellen zu können. In Bad Steben sind fast fünf Prozent aller Einwohner bei der Feuerwehr aktiv, stellte Bürgermeister Bert Horn beim Treffen mit den Kommandanten fest. Die Carlsgrüner Wehr sehe sich mit dem neuen Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus gut für die Aufgaben gerüstet, sagt Kommandant Armin Rosenberger. In Thierbach bestehe hingegen dringender Handlungsbedarf in Bezug auf den Zustand des Feuerwehrhauses. Der Bürgermeister stellte dazu einen Ortstermin in Aussicht. Im Gespräch war auch ein gemeinsames Verwaltungsprogramm für die Feuerwehren. Dieser Vorschlag wurde von den Anwesenden positiv aufgenommen, da das Programm den Führungsdienstgraden die Arbeit erleichtern würde.