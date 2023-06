Feuerwehren im Vogtlandkreis: Einsatzkräfte proben für den Ernstfall

Damit in einer echten Gefahrensituation alles glatt läuft, müssen auch Feuerwehren regelmäßig üben. Heute beteiligen sich 20 Gemeindefeuerwehren aus dem Vogtlandkreis an einer sogenannten Kommunikationsübung. Die Einsatzleitungen sollen so auf flächendeckende Schadensereignisse vorbereitet sein, heißt es aus dem Landratsamt. Diesmal geht es darum, zu prüfen, ob die Kommunikationswege auch funktionieren. Die Ausgangslage ist ein ausgedachtes Mittelmeertief, das zu langanhaltendem Regen und starken Windböen führt. Die Feuerwehren müssen also viele Einsätze gleichzeitig meistern. Die gilt es entsprechend zu koordinieren.