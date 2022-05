Feuerwehren im Landkreis Hof: Neue Spezialausrüstung für Waldbrände

Heute ist der internationale Tag der Feuerwehrleute.

Das sollte auch wieder darauf aufmerksam machen, wie wichtig die richtige Ausstattung der Feuerwehren ist. Der Landkreis Hof hat seine Feuerwehren jetzt mit Spezialausrüstung ausgestattet. Er handelt sich um drei Rollcontainer mit speziellem Gerät zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden. Also zum Beispiel Waldbrand-Schläuche, Hacken und Löschrucksäcke. Jeder Inspektionsbereich bekommt einen solchen Rollcontainer. Sie liegen in Trogen, Schwarzenbach am Wald und Münchberg. Die Ausrüstung hat insgesamt 25.000 Euro gekostet.