Dunkler Rauch über Rehau. Die Feuerwehr hatte heute mit zwei Flächenbränden in Rehau zu kämpfen. Die Feuer waren aber am frühen Nachmittag unter Kontrolle, teilt die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Anfrage mit. Gebrannt hat es zum einen am Hundeplatz und am Frauenberg in der Nähe von Lamilux.