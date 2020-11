Die Feuerwehr hat am Abend nach Münchberg ausrücken müssen. In der Schützenstraße steht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Offenbar haben sich alle Personen nach draußen retten können, vier Menschen haben sich allerdings leicht verletzt, heißt es vom Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage. Die Brandursache und der Sachschaden sind zur Stunde noch nicht bekannt.