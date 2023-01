Im Justizgebäude in Hof hat es am Vormittag einen Feueralarm gegeben. Laut ersten Infos der Polizei musste das gesamte Gebäude geräumt werden. Personen waren nicht in Gefahr. Es soll demnach nicht brennen, jedoch gibt es eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist vor Ort. Daher kann es auch zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Jahnstraße und des Berliner Platzes kommen.

© NEWS5/Fricke