Feuerwehreinsatz: Ein Toter nach Brand in Einfamilienhaus in Issigau

Am Mittwochnachmittag hat es in Issigau einem Einfamilienhaus gebrannt. Dabei ist ein 60-jähriger Mann gestorben. Am frühen Nachmittag ist der Notruf eingegangen, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Bei den Löscharbeiten haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Mann leblos aufgefunden. Eine Reanimation blieb erfolglos, er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weitere Verletzte gibt es demnach aber nicht. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur Brandursache.