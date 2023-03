Für Aufsehen hat heute ein Großeinsatz der Feuerwehr an der Saale in Hof gesorgt: Aus der Kläranlage ist aus noch ungeklärter Ursache Öl in Richtung des Flusses gelaufen. Das Wasserwirtschaft hat daraufhin die Feuerwehr alarmiert, berichtet das Nachrichtenportal NEWS5. Die hat versucht, mit Sandsäcken und sogenannten Ölstoppern Schaden von der Saale abzuwenden.

© NEWS5/Fricke