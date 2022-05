Die Feuerwehr hatte heute Mittag in Berg einiges zu tun. Gegen 12 Uhr hat es den Notruf gegeben. Ein Traktor ist im Bereich der Blumenaumühle in Flammen aufgegangen, bestätigt Marco Kolbinger von der Freiwilligen Feuerwehr in Berg. Die Feuerwehr geht derzeit von einem technischen Defekt aus, die genaue Ursache für den Brand ist aber bisher unklar. Nach 13 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

