Gestern musste die Feuerwehr in Plauen ausrücken, weil eine Firma gebrannt hat. Der Sachschaden am Stahlzentrum im Leuchtsmühlenweg wird auf 100.000 Euro geschätzt. Ausgelöst wurde das Feuer wahrscheinlich durch den Funkenflug einer Stahlschneidemaschine. Ein Mitarbeiter wurde aus Vorsicht zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses am Abend aber schon wieder verlassen.