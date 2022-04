Feuerwehr-Wettbewerb: Treppensteigen mit Atemschutzmaske

700 Stufen hinaufzulaufen ist an sich schon eine Leistung. Dann aber auch noch in voller Feuerwehr-Montur mit Atemschutzgerät… Genau das machen Mitglieder von Feuerwehren aus der Region heute entlang der Skisprungschanze in Oberhof. Die Erlöse des Wettbewerbs sind für den guten Zweck. Ein zusätzlicher Ansporn für Florian Rietsch von der Freiwilligen Feuerwehr Rehau. Er macht auch mit:

Die Teams aus der Region haben sich im Vorfeld in einem Treppenhaus in Hof vorbereitet. In der Vergangenheit haben sie schon an unterschiedlichen Wettbewerben dieser Art teilgenommen.