Feuerwehr-Wettbewerb in Oberhof: Teams aus der Region sind mit ihrer Leistung zufrieden

Sie haben es geschafft! Die vier Teams der Feuerwehren aus Rehau, Berg und Hof haben am Wochenende die 700 Stufen entlang der Skisprungschanze in Oberhof in voller Montur erklommen. Das winterliche Wetter hat den Wettkampf zusätzlich erschwert… Das Rehauer Team ist im vorderen Drittel gelandet.

…so Florian Rietsch, von der Freiwilligen Feuerwehr Rehau. Ein Großteil der Startgelder des Wettkampfs kommen dem Verein „Run for Kids“ zu Gute, der unter anderem krebskranke Kinder und deren Angehörige unterstützt. Am 14. Mai geht’s zum „ Berlin Firefighter Stairrun“ mit mehr Teams und mehr Treppenstufen.