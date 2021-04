Feuerwehr rettet verängstigtes Mädchen von Ast über der Isar

München (dpa/lby) – Eine 13-Jährige ist von der Feuerwehr München am Sonntag von einem über der Isar hängenden Ast aus rund drei Metern Höhe heruntergeholt worden. Das Mädchen sei dort hinaufgeklettert und habe plötzlich Angst bekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in München. Weil sich die verängstigte 13-Jährige nicht mehr traute, alleine wieder zurück zu klettern, alarmierte eine Spaziergängerin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückte mit Helfern der Höhenrettung an, die das Mädchen sicherten und wohlbehalten ans Ufer brachten.

