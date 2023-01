Feuerwehr rettet Schafe vor Brand – 500.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Wohnhauses in Kaufbeuren hat ein Mann eine starke Rauchgasvergiftung erlitten. Bewohner des Hauses hatten am (…)

Sechs Verletzte bei Stallbrand am Chiemsee: Kühe verenden

Bei einem Feuer in einer Stallung in Gstadt am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) sind sechs Menschen verletzt worden und mindestens elf (…)