Feuerwehr rettet Entenmutter und ihre Küken aus Innenhof

Die Feuerwehr hat eine Entenmutter und ihre dreizehn Küken aus einem Innenhof in München gerettet. Die Ente war am Samstag zum Brüten in den von Mauern umschlossenen Innenhof eines Gebäudekomplexes geflogen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Dort schlüpften die Küken auf einem Grünstreifen. Anders als die Mutter konnten sie jedoch noch nicht fliegen und seien somit in dem Hof gefangen gewesen. Die Feuerwehr sammelte die Vögel ein und ließ sie an einem See in der Nähe wieder frei.

Später am selben Tag haben die Einsatzkräfte in München noch ein Eichhörnchen vor den Angriffen einer Gruppe Raben geschützt. Passanten hatten die Attacken der Vögel und das an den Beinen verletzte Tier beobachtet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden das Eichhörnchen den Angaben zufolge kraftlos an einem Baumstamm. Sie nahmen es mit auf die Wache und übergaben es später einem Tierschutzverein.