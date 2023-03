Feuerwehr Naila unterwegs: Hilfskonvoi für Ukraine gestartet

Wer heute Morgen schon sehr früh unterwegs war, hat Blaulicht und mehr als 14 Feuerwehr- und THW-Fahrzeuge auf der A9 sehen können. Es gab aber keinen Großeinsatz. Der Konvoi ist zur polnischen Grenze aufgebrochen, um Hilfsgüter für das Kriegsland Ukraine abzuliefern:

so Michael Gräf von der Feuerwehr Naila.

Insgesamt 40.000 Handwärmer, Feuerlöscher, eine Feldküche und sogar zwei Feuerwehrautos aus Bayern und der Region sind nun auf dem Weg in die Ukraine. Bis heute Abend wollen die Helfer am Zielort in Polen sein.

© Feuerwehr Naila/Michael Gräf