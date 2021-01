Feuerwehr muss ausgediente Weihnachtsbäume löschen

München (dpa/lby) – Weihnachten ist zwar schon längst vorbei, dennoch musste die Feuerwehr in München noch brennende Christbäume löschen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren am Donnerstag mehrere alte Weihnachtsbäumen auf einem Sammelplatz in Brand geraten. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen hätten fünf Meter hoch geschlagen. Es sei auch zu einer starken Rauchentwicklung aufgrund der Trockenheit der fünf Bäume gekommen. In einem nahegelegenen Krankenhaus vermutete die dortige Belegschaft wegen des Brandgeruchs ein Feuer in dem Gebäude. Die alarmierten Einheiten konnten jedoch schnell Entwarnung geben, da die brennenden Bäume der Grund für den Geruch gewesen seien.

