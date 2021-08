Feuerwehr Marktredwitz: Einsatzkräfte üben in Brandcontainer

Es vergeht kaum ein Tag, an dem es in der Euroherz-Region nicht brennt. Damit die Feuerwehrleute im Ernstfall helfen können, müssen sie erst einmal wissen, was zu tun ist. Dafür braucht es Übung. Auf dem Hof der Feuerwehr Marktredwitz können die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Wunsiedel diese Woche in einem Brandcontainer trainieren. Ziel ist es, das Verhalten bei Brandeinsätzen unter möglichst realistischen Bedingungen zu üben. Das Angebot des Landesfeuerwehrverbands Bayern richtet sich an Atemschutzgeräteträger. Wenn euch interessiert, wie so ein Einsatz im Brandcontainer aussieht, dann könnt ihr gerne bei der Feuerwehr in Marktredwitz vorbeischauen.