Feuerwehr birgt Wasserleiche aus Main

Zell am Main (dpa/lby) – Die Feuerwehr hat in Zell am Main (Kreis Würzburg) eine Wasserleiche aus dem Fluss geborgen. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag dank des Anrufes eines Zeugen auf den leblosen Körper aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Montag mit. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Straftat. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann noch am Samstagabend bei einem Spielplatz in der Nähe eine Geburtstagsfeier ausgerichtet. Die Polizei bitte nun mögliche Gäste der Feier um Hinweise, die möglicherweise Aufschlüsse zum Tod des 38-Jährigen geben könnten.