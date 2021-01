Feuerwehr befreit verirrten Waldkauz aus Wohnung

Würzburg (dpa) – Einen verirrten Waldkauz hat die Feuerwehr aus einer Wohnung in Würzburg befreit. Die Eule war nach Angaben eines Sprechers am Dienstagmorgen vermutlich durch den Schornstein in das Haus gelangt und war dann in der Wohnung umhergeflogen. Dabei habe der Vogel die Alarmanlage ausgelöst – was wiederum den Sicherheitsdienst des Hauses auf den Plan rief. Dieser rief die Feuerwehr zur Hilfe. Die Lösung des Problems: Die Feuerwehrleute öffneten ein Fenster. So sei der unverletzte Waldkauz nach einer kurzen Erholungspause auf einem Bett in die Freiheit geflogen, erklärte der Sprecher.