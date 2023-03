Feuerwehrleute haben in Unterfranken ein versehentlich eingesperrtes Baby aus einem Auto befreit. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Mutter am Donnerstag in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) nach dem Zuschlagen der Autotür bemerkt, dass sie ihren fünf Monate alten Sohn und die Autoschlüssel einsperrt hatte. Nach Polizeiangaben konnte die herbeigerufene Feuerwehr mit Spezialwerkzeug den Wagen wieder öffnen, ohne ihn zu beschädigen.