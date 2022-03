Feuerteufel in Naila: Jugendliche zünden Mülltonnen an

Die Feuerwehr in Naila war in der Nacht ganz schön gefordert. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren hatten versucht sieben Mülltonnen in Brand zu stecken. Bei drei Tonnen hat es auch geklappt. Der Schaden: ca. 1000 Euro. Die beiden waren auf dem Heimweg von einer Party. Was die beiden zu der Tat bewegt ist nicht klar. Betrunken waren sie laut Polizei nicht. Die Beamten hatten die zwei Jugendlichen auf frischer Tat erwischt und sie dann ihren Eltern übergeben. Die Polizei Naila ermittelt wegen Sachbeschädigung. Falls es noch weitere Geschädigte geben sollte, sollen die sich bei der Polizei melden.