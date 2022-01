Feueralarm und Großeinsatz in Marktredwitz: Fenster und Türen geschlossen halten

Zu einem Großbrand in einer Lagerhalle ist es am ersten Abend im neuen Jahr in Marktredwitz gekommen. Derzeit sind zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Fichtelgebirge mit der Bekämpfung der meterhohen Flammen beschäftigt. In der brennenden Lagerhalle werden unter anderem Baustoffe gelagert.

Nach ersten Informationen befinden sich auch mehrere Kraftstoffsilos auf dem Gelände. Wegen der massiven Hitzeentwicklung werden diese mit Löschwasser heruntergekühlt.

Derzeit wird die Bevölkerung vor einer starken Rauchwolke gewarnt. Es könnten Gefahrenstoffe freigesetzt werden. Deshalb sollen Anwohner im Marktredwitzer Stadtgebiet (auch im Ortsteil Lorenzreuth) Fenster und Türen geschlossen halten. Wie die Polizei mitteilt, gibt es bisher keine Verletzten.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Die Löscharbeiten dauern an.

Stand 22.30 Uhr

© News 5/Fricke

© News 5/Fricke