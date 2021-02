Die Feuerwehr hat am Morgen in Trogen zu tun gehabt: Dort war in einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße ein Feuer ausgebrochen und hatte sich ausgedehnt. Wie NEWS5 berichtet, musste die Feuerwehr sieben Personen retten, darunter ein Kind. Alle mussten mit leichten bis mittelschweren Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser.