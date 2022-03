Feuer in Stall mit Kühen und Kälbern: Tiere gerettet

30 bis 40 Mutterkühe und Kälbchen sind im Landkreis Dillingen an der Donau vor einem Feuer im Stall gerettet worden. Vorbeifahrende hatten den Brand in dem Stall in Gundelfingen an der Donau bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Angus-Rinder blieben unverletzt.

Die Flammen konnten sich wegen des frischen Strohs und Einstreumaterials in dem Stall schnell ausbreiten. Letztlich gelang es den Einsatzkräften zusammen mit dem Eigentümer, die Tiere in der Nacht zu Sonntag rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst nicht abschließend geklärt. Der Polizei zufolge könnte jedoch nach ersten Erkenntnissen Brandstiftung die Ursache sein.

Bei dem Feuer wurden das Einstreumaterial und ein Strohballen im Gesamtwert von 500 Euro beschädigt.