Feuer in Schwarzenbach/Saale: Schaden geht in die Million

Der Schaden geht wohl doch in die Million: Das teilt die Polizei mit, nachdem es heute Morgen in einer Hefefabrik in Schwarzenbach an der Saale gebrannt hat. Das Feuer war von einem Kesselraum ausgegangen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist daraufhin zur Fabrik gefahren. Kein leichter Einsatz – die Feuerwehr hatte es nämlich mit Gefahrgut zu tun: Denn in direkter Nähe waren Container abgestellt, in denen sich Säuren und Laugen zur Reinigung befunden haben. Die extreme Hitze hat die Behälter beschädigt. Ein Feuerwehrler hat sich an dem Konzentrat leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Laut Polizei gab es keine Gefahr für die Umwelt und es kam auch sonst niemand zu Schaden. Derzeit werden die Flüssigkeiten in andere Behältnisse umgefüllt.

Aktuell gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus; ein Gebläse war heiß gelaufen. Genaueres sollen aber die weiteren Ermittlungen zeigen.