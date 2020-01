Feuer in Schule wegen verbrannten Toilettenpapiers

Dillingen an der Donau (dpa/lby) – Verbranntes Toilettenpapier hat in einer Schule in Schwaben einen Feueralarm ausgelöst. Etwa 650 Schüler mussten am Dienstagvormittag zeitweise die Klassenzimmer des Gymnasiums in Dillingen an der Donau verlassen, wie die Polizei mitteilte. Im Waschbecken einer Schultoilette war den Angaben zufolge eine größere Menge Toilettenpapier angezündet worden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.