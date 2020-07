Erneut hat in Rehau der Feuerteufel zugeschlagen. Laut der Integrierten Leitstelle Hochfranken brennt derzeit mindestens eine Gartenhütte und das Feuer hat auf eine Hecke übergegriffen. Der Ort befindet sich nicht an der bislang üblichen Stelle in der Frauenberger Straße. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.