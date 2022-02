Feuer in Regnitzlosau: Einfamilienhaus komplett zerstört

Ein Feuer hat in der Nacht ein Einfamilienhaus in Regnitzlosau völlig zerstört. Als die Einsatzkräfte in der Nentschauer Straße eintrafen, stand das Haus schon komplett in Flammen. Sie konnten nicht mehr verhindern, dass es abbrennt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Bewohner waren nicht da, als das Feuer ausbrach. Eine Schadenssumme steht noch nicht abschließend fest. Die Kripo Hof ermittelt jetzt, wie es zu dem Brand gekommen ist.

