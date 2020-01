Feuer in Oberkotzau: Zimmerbrand verletzt drei Menschen

Neujahr ist gerade etwas mehr als eine Woche her – für mehrere Menschen in Oberkotzau hat sich das neue Jahr über Nacht aber bereits in eine Katastrophe verwandelt. Gegen 22 Uhr 15 ist bei der ILS Hochfranken der Notruf eingegangen, es brenne in der Oberkotzauer Ringsiedlung. Ausgegangen war das Feuer scheinbar von einem Zimmer in dem Gebäude. Dem Nachrichtenportal News5 zufolge sind drei Personen verletzt worden, eine davon musste der Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen. Weitere Informationen stehen noch aus – ebenso zu Schadenshöhe und Bewohnbarkeit des Gebäudes.