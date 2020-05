Wenn es in einer Scheune brennt, dann ist die Feuerwehr immer besonders alarmiert. Deshalb ist sie am Nachmittag auch mit einem Großaufgebot in Neudorf gewesen. Dort hat es in einer Zwischendecke gebrannt. Sascha Ploss von den Feuerwehren im Landkreis Hof zur Situation vor Ort:

Das ist glücklicherweise nicht passiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Was zu dem Brand geführt, ist im Moment noch unklar.