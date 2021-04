In Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth hat es am frühen Morgen einen schweren Brand gegeben. Das Feuer war in einer Schreinerei ausgebrochen – genauer: In einem Lager für Sägespäne. Ein Gebäudeteil ist dabei sogar eingestürzt. Menschen und Tiere sind laut Polizei aber nicht zu Schaden gekommen.

Sie geht von einem Millionenschaden aus.