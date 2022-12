Feuer in Mehrfamilienhaus: In Brand bei Marktredwitz brennt es

In Brand bei Marktredwitz ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei per Pressealarm mitteilt, brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Es schlagen Flammen aus dem Haus. Eine Person ist nach aktuellem Stand leicht verletzt.

Sobald wir mehr zu den Hintergründen wissen, erfahrt ihr es hier bei Radio Euroherz.