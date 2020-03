Gestern sind Rettungskräfte zu einem Brand in einem Marktredwitzer Wohnhaus ausgerückt, vor Ort hat sich die Einsatzlage dann geändert. In der brennenden Wohnung haben sie nämlich eine leblose Person gefunden. Das Feuer hatte sämtliche Räume der Wohnung angegriffen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand letztlich löschen, bei dem leblosen Mann konnte der Notarzt aber nur noch den Tod feststellen. Die Kripo in Hof ermittelt jetzt, was den Brand ausgelöst hat.