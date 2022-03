Beim Brand eines leer stehenden Anwesens in Niederbayern ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, liege der durch das Feuer in der Nacht zu Samstag in Velden (Landkreis Landshut) verursachte Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

