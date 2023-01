Feuer in Jocketa: Todesopfer starb durch Rauch

Tragischer Wochenstart: Am Montag ist ein 89-jähriger Mann bei einem Brand in Jocketa im Vogtland ums Leben gekommen. Seine Frau und seine Tochter konnten das brennende Haus noch rechtzeitig verlassen. Die Ermittler haben geprüft, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Das hat sich nach der Obduktion diese Woche aber nicht bestätigt. Der Mann hatte Ruß in der Lunge und ist demnach an den Folgen des Brandes gestorben, heißt es von der Staatsanwaltschaft Zwickau. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen aber weiter.