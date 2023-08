Feuer in der „Sudpfanne“: Technischer Defekt häufigste Brandursache

In Bayreuth waren vergangene Nacht über 100 Feuerwehrleute wegen eines Großbrandes im Einsatz. Das Feuer ist am Abend im Obergeschoss (…)

Großbrand in Bayreuth: Vier Leichtverletzte

Vermutlich Brandstiftung: Feuer in Hofer Pakethalle

Am Abend konntet ihr jede Menge Sirenen in Hof hören. Feuerwehr und Polizei mussten zu einem Brand in einer alten Pakethalle ausrücken. (…)