Feuer in der „Sudpfanne“: Technischer Defekt als Ursache bestätigt

Jetzt zieht die Kripo Bayreuth einen Schlussstrich unter die Sudpfanne. Ein Feuer hat vergangene Woche in dem Bayreuther Restaurant einen Millionenschaden verursacht. Die Ermittlungen der Polizei sind nun offiziell abgeschlossen. Das bestätigt uns Polizeisprecherin Franziska Schramm auf Nachfrage. Die Brandursache lautet: technischer Defekt. Allerdings ist nicht klar welches Gerät den technischen Defekt verursacht hat. Wie geht’s jetzt weiter in der Sudpfanne? In den nächsten Tagen wird eine Spezialfirma, die die Gutachter beauftragt haben, alles ausräumen. Die Familie wartet danach auf die Beurteilung der Versicherung. Klar ist, so schnell wird die Sudpfanne nicht aufmachen können. Und auch der Storchenkeller wird nicht öffnen können. Denn, den Platz im Biergarten braucht jetzt die Spezialfirma für ihre Arbeit.