Großeinsatz am Abend in einer Biogasanlage bei Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth: Die Halle, in der die Biogasanlage untergebracht ist, stand in Flammen. Hunderte Einsatzkräfte kamen zum Hof in Wernersreuth und haben das Feuer unter Kontrolle gebracht. Wie es dazu kam, ist bisher noch unklar.